Éles fordulat a forintnál, egyéves csúcsról ütötték le

A forint 370 alatt kezdett ma az euróval szemben, jelenleg 369 forint 40 fillért kell adni egy euróért. Ez tegnaphoz képest 0,1%-os erősödést jelent, de ami ennél fontosabb, hogy utoljára 2022 február 21-én, közvetlenül az oroszok ukrajnai inváziója előtt volt ennyire erős a forint.

A forintnak továbbra is erőt ad a magas magyar kamat, az irányadó kamat jelenleg 18% idehaza, és mivel hamarosan kamatcsökkentés várható, könnyen lehet, hogy a befektetők még ki akarják használni a kamatelőnyt. Emellett a forintnak erőt adhatott a tegnapi magyar és amerikai inflációs adat is, mindkét mutatóban ugyanis elmaradt a kellemetlen meglepetés, így továbbra is a dezinflációs várakozások dominálnak az év hátralevő részében.

A dollár az euróval szemben ma reggel erősödik, 0,3%-os dollárerősödést látunk. A forint a dollárral szemben most épp gyengül, 0,4%-os a gyengülés, 337 forint 80 fillérbe kerül egy dollár.

Ma nem várunk piacmozgató hatású makrogazdasági adatközlést, de a délelőtt 11-kor kezdődő kormányinfón elhangozhatnak olyan dolgok, amelyek kihatnak majd a kereskedésre.

