Itt az újabb rekord: idén még nem volt ilyen erős a forint

A forint 370,1-nél járt hétfő reggel az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. A múlt héten idei csúcsára erősödött a magyar deviza, a 370-es lélektani határ alatt is járt a jegyzés pénteken. Ugyanakkor hosszabb ideje az látszik, hogy a falat nehezen tudja áttörni a forint, jelentősebb erősödéshez már új impulzusokra, pozitív hírekre lenne szüksége. Ez itthon elsősorban az EU-forrásokkal kapcsolatban jöhetne, azonban, ha továbbra is bizonytalan marad a pénzek sorsa, akkor az esetleges negatív hírek hamar újra forintgyengülést hozhatnak. Vagyis maradtak még kockázatok a forint számára, melyeket kiemelten kell figyelni, a 370-es szint komolyabb áttöréséhez pedig ezeknek kellene csökkeni. A dollárral szemben most 340,6 körül járunk, míg az angol font 424,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty szintén minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett. A feltörekvő piacon most elsősorban a török lírára irányul kiemelt figyelem a tegnapi elnökválasztás után, azonban a jelek szerint nem különösebben viselte meg a piacot az első forduló. A líra 0,3 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, de az orosz rubel is hasonló mértékben gyengült.

A dollár kicsit erősödött a múlt héten az amerikai inflációs adat után, így elkezdett távolodni az 1,10-es lélektani határtól a jegyzés. A hetet 1,0865 körül kezdi az árfolyam, ami 0,15 százalékos euróerősödést jelent péntek estéhez képest. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben, míg az angol font hasonló mértékű erősödést mutat egyelőre.

Címlapkép: Getty Images