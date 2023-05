Ugrik a forint, szakad tovább a líra

Az amerikai adósságplafon vita hétvégi rendezése után a dollár még tovább erősödött, ma hajnalban már 1,07 alá bukott az euróval szemben, azaz kéthavi csúcson jár. Emögött részben az a friss piaci várakozás áll, hogy a Fed még egy kamatemelést végrehajt az 5,25-5,50%-os célsávba a június 14-i ülésen. Bár az EURUSD kezd túladottá válni (30 közeli RSI), de technikailag adott a tér az 1,05-ös zónába süllyedésig.

A dollár ereje általában nem tesz jót a feltörekvő piaci devizák között a forintnak sem, de most nem ez a helyzet. Azt látjuk ugyanis, hogy az MNB kamatcsökkentési sorozatának múlt heti megkezdése mellett sem gyengült a forint, sőt a 371 körüli szinten stabilizálódott, hiszen a 17%-os egynapos betéti ráta még mindig kiugróan magas régiós szinten is, és a mostani várakozások szerint leghamarabb szeptemberben ér össze a 13%-os alapkamattal, aztán majd az év vége-eleje körül süllyedhet az egyszámjegyű tartományba. Mindez továbbra is támogatást ad a forintnak, éppen ezért nem hat rá most a rendületlenül erősödő dollár által jelentett ellenszél.

A fenti kettősség (erősödő dollár, de támaszt nyújtó magas magyar kamatszint) mellett kifejezetten érdekes, hogy ez a helyzet merrefelé dől el, mert amint látjuk: az emelkedő piros négyéves trendvonal 371 körül húzódik, és ez tarthatja most vissza a forintot a további erősödéstől (illetve a 370-es vízszintes támasz, amelyről májusban egyszer már visszapattant az EURHUF). Amennyiben letöri a forint a trendvonalat, akkor további tér nyílik meg előtte és a berajzolt 365-ös, illetve akár a 352-es zónáig is erősödhet, amint arra már egy közelmúltbeli technikai elemzésünkben felhívtuk a figyelmet.

A forint erős szinten stabilizálódása, és a dollár ereje együtt oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések a 347 körüli szintig emelkedtek, így a berajzolt csökkenő trendcsatorna felső szélét is tesztelte már az árfolyam 351 körül.

A dollár ereje és a török választások eredménye együtt még nagyobb nyomást helyez a török lírára, amely a dollárral szemben már 20,3 körül jár, ami természetesen új történelmi mélypontot jelent és látszik egy begyorsulás a líra esésében az utóbbi hetekben.

A fent említett sűrű hét a makronaptár alapján az alábbi táblázatban is jól látszik:

