Nem csillapodik a forint ereje az egyéves csúcs után

A szerdai napot is 370 alatt kezdi a forint az euróval szemben, így továbbra is a tegnap látott éves csúcs környékén tartózkodik a magyar deviza. A dollár próbál ismét erősödni, de egyelőre nincs benne elég lendület.

Szerda reggel 368,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális változást jelentett kedd estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A forint kedden egyéves csúcsra erősödött, 368 alatt is járt az euró jegyzése. A következő napokban elsősorban a csütörtök reggel érkező inflációs adat lehet meghatározó, a forint szempontjából is fontos lesz. Ma reggel az ipari termelés előzetes adata jelent meg, mely kifejezetten gyenge teljesítményt mutatott, ez pedig a második negyedév kezdetét is beárnyékolhatja a magyar gazdaságban. A dollárral szemben most 345,3 körül járunk, míg az angol font 428,5 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty 0,25%-os, a cseh korona pedig 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra ma reggel összeomlásszerű piaci mozgást produkál, 5,5%-os zuhanásban van a dollárral szemben. A jelek szerint kezdenek a befektetők kételkedni a török gazdaságpolitikai fordulat hitelességében az elnökválasztást követően.

A dollár próbál erősödni az euróval szemben, most 0,2 százalékos javulásban van, így 1,0674-ig esett az euró-dollár keresztárfolyam. A japán jen 0,2 százalékos erősödésben van az amerikai devizával szemben, az angol font pedig 0,15 százalékot veszített.

