Megint egyéves csúcsa közelében a forint

A hét elején ismét 370 alá erősödött a forint az euróval szemben, így lassan újra egyéves csúcsát tesztelheti a magyar deviza. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hírekre lesz érdemes figyelni, hiszen a hazai színtéren egyelőre semmi olyan hír nem várható, mely érdemben mozgatná meg az árfolyamot.

Kedd reggel 368,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Ezzel a forint szép csendben ismét egyéves csúcsa közelébe került, nemrég 367,6 körül volt ez a rekord. Ha folytatódik a jó hangulat, akkor ez hamarosan ismét megdőlhet. Elsősorban a nemzetközi hangulatra érdemes itt gondolni, ami érdemben befolyásolhatja az euró-forint jegyzést a következő napokban, itthon ugyanis nem érkezik olyan adat, ami nagyban hatással lehetne a forintra. A makronaptárban a héten a csütörtökön és pénteken érkező európai inflációs statisztikák lehetnek izgalmasak, emellett a háborúval kapcsolatos hírek, illetve a világpiaci energiaárak alakulása lehetnek kulcstényezők. A jövő héten aztán majd jön a magyar inflációs adat és az S&P hitelminősítői felülvizsgálata is, melyek megkavarhatják az állóvizet, de addig elsősorban ezekre a fenti hatásokra lesz érdemes figyelni. A dollárral szemben most 337,6 körül járunk, míg az angol font 430,26 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty meglepően nagy, 0,3 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre alig mozdul. A feltörekvő piacon a török líra az utóbbi napokban sorra döntötte meg történelmi mélypontjait, kedd hajnalban is új csúcsot láttunk a dollár-.líra árfolyamban 26 felett, majd kis korrekció jött, így reggel már 0,6 százalékos erősödésben volt a deviza. Az orosz rubel eközben 0,2 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam is fontos lélektani szintnél jár, hiszen egy ideje már az 1,10-es határt teszteli a jegyzés. Most 1,0928-nál jár, ez 0,2 százalékos dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. Amennyiben ez a következő napokban is folytatódik, az a forintnak is segíthet a már említett nagy áttörésben. A japán jen stagnálással kezdett reggel, míg az angol font 0,25 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images