371 felett lefagyott a forint árfolyama

Szerda reggel 370,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából kedd estéhez képest. A magyar deviza most már hosszabb ideje a jelenlegi szint körül ingadozik, egyelőre nem is nagyon látszik, mi tudná innen kimozdítani. A Fitch tegnapi figyelmeztetése arra utal, hogy hamarosan újra az uniós források kérdése kerülhet napirendre, a hitelminősítő szerint amennyiben nem lesz megállapodás, akkor az leminősítéssel is járhat. Ez alapján ősszel akár mozgalmasabb időszak is jöhet a forint szempontjából a jelenleginél, nagyobb kilengésekkel az uniós hírek függvényében. Főleg akkor, ha addig az MNB folytatja a kamatcsökkentést, így az extrém magas irányadó kamat is egyre kevésbé jelent majd támaszt a magyar devizának. Rövidtávon egyelőre nem látszik, mi mozdíthatná ki a forintot erről a holtpontról, a jövő hét végén jön majd egy júniusi inflációs adat, de arra azért nem várható igazán jelentős piaci reakció. A dollárral szemben most 338,3 körül járunk, míg az angol font 430,5 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra a jelek szerint folytatja lejtmenetét, ma reggel újabb 0,3 százalékot esett azt követően, hogy egy hónap alatt 30 százalékkal értékelődött le. Az orosz rubel közben minimális erősödéssel indított a dollárral szemben.

Egyelőre az euró-dollár is „nyaralni ment”, hetek óta alig látszik változás, az 1,10-es lélektani határt nyaldossa a jegyzés. Most úgy tűnik, hogy nincs elég lendület az euró további erősödéséhez, de az amerikai deviza sem tud korrigálni. Ma reggel 1,0944 körül járt a jegyzés, ami 0,15 százalékkal volt alacsonyabb a kedd estinél. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött, az angol font pedig 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images