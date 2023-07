Mindenki állva tapsol a forintnak – A világ egyik legjobbja lett a magyar deviza

A második negyedévben is folytatódott a forint diadalmenete, hiszen az első félévben a magyar devizát csak a mexikói peso tudta lepipálni az erősödésben. Az ok továbbra is az extrém magas kamat, az irányadó ráta csökkentésének megkezdésével sem indult gyengülésnek a forint, tartotta az erejét, hiszen még így is magas a magyar kamatszint.

A tavalyi történelmi mélypont után a 2023-as év egyértelműen a forint erősödéséről szól, hiszen az év eleje óta az euróval szemben majdnem hét százalékkal, a dollár ellenében pedig 8,3 százalékkal értékelődött fel a magyar deviza. Ehhez kellett az is, hogy október közepén az MNB rendkívüli, 500 bázispontos kamatemelésről határozzon. Májusban aztán a jegybank elkezdte csökkenteni az irányadó kamatszintet, de a jelek szerint ez sem fékezte meg a magyar deviza erejét. EUR/HUF árfolyamának alakulása Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader A forint a régióban is jól teljesített, hiszen az év eleje óta a lengyel zloty 5,4 százalékkal, a cseh korona pedig 1,65 százalékkal erősödött az euróval szemben. Piaci beszámolók szerint a 18 százalékra emelt irányadó kamattal nem csak a régió, hanem az egész világ egyik legnépszerűbb befektetése lett a forint. A magas kamatszint ugyanis kifejezetten előnyös az úgynevezett carry trade ügyletek szempontjából, a jelentős kamatkülönbözeten tudnak keresni a befektetők még úgy is, ha nem mozdul el érdemben az árfolyam. A másik oldalról nézve a magyar kamatszint elrettentette a forint ellen spekuláló befektetőket, hiszen havi szinten egy-másfél százalékot buktak a kamatkülönbözeten, ezt kellett volna kompenzálnia a magyar deviza gyengülésének. Persze azért a magas kamat sem minden, a forint jelentős erősödéséhez hozzájárult a kedvező nemzetközi hangulat, a dollár gyengülése, illetve a világpiaci földgázárak zuhanása az elmúlt fél évben. Előbbi ugyanis támogatta a feltörekvő piacokkal szembeni befektetői hangulatot, utóbbi pedig jelentősen javította az energiaimportra szoruló magyar gazdaság külső egyensúlyi pozícióját. A világon alig találni a forintnál jobb teljesítményt Említettük, hogy a forint a világ egyik kedvenc befektetése lett tavaly október óta, a mélyponthoz képest már majdnem 20 százalékkal erősödött a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. Ha az idei számokat nézzük, akkor azok is ezt támasztják alá, hiszen alig találni a forintnál jobban teljesítő devizát. Hat hónap alatt a dollárral szemben 8,3 százalékkal erősödött a forint, ennél nagyobb menetelést egyedül a mexikói peso tudott felmutatni, mely több mint 12 százalékos szárnyaláson van túl. A dobogó harmadik fokán a brazil reál áll, csak utána következik a forint egyik legfontosabb versenytársa, a lengyel zloty. A ranglista másik végén főleg egyedi sztorik vannak, Argentína gyakorlatilag évek óta folyamatosan államcsőd közeli helyzetben van, Törökországban a májusi elnökválasztást követően kezdett meredek zuhanásba a líra, míg Egyiptomban az év elején alakult ki pénzügyi válság, ami a font árfolyamát a mélybe lökte. Ha az utolsó három hónap árfolyammozgását vizsgáljuk, akkor már nem ennyire kiemelkedő a forint teljesítménye, a magyar deviza a középmezőny elején helyezkedik el, egészen pontosan a hetedik helyen. Ennek az lehet az oka, hogy egyrészt 370-nél fontos támaszhoz ért az euró-forint árfolyam, másrészt pedig májusban megtörtént az első kamatvágás, de már az előző hónapban előrevetítette az MNB a közelgő lazítást. Még kitarthat a forint ereje Az utóbbi hetekben már látszottak annak jelei, hogy azért a forint sem tud a végtelenségig erősödni, a 370-es szint körül elakadt a folyamat és egy szűk sávba szorult be a forint. Ebben technikai tényezők mellett szerepe lehet az MNB kamatcsökkentésének is, az utóbbi két ülésen 100-100 bázisponttal vágták lejjebb az irányadó kamatot, így most 16 százalékon áll. Ez azonban még mindig kiemelkedően magas, hiszen a régióban például a lengyel és a cseh kamatszint is 7 százalék körül van. Még ha a jelenlegi elemzői várakozásokkal számolunk, akkor is azt mondhatjuk, hogy szeptemberben az irányadó kamat összezárhat a 13 százalékos alapkamattal, ami még mindig majdnem a kétszerese lenne a régiós versenytársakénak. Onnan az év végéig még jöhet további csökkentés, de a decemberi 10-12 százalékos ráta még mindig lényegesen magasabb lehet, mint a lengyel vagy a cseh akár változatlan szintek mellett is. Persze azért maradtak kockázatok a forint szempontjából, a legfontosabb ilyen régóta az uniós források sorsa, ami az év második felében akár komoly fejtörést is okozhat. Ha továbbra sem sikerül megegyezni, akkor előbb-utóbb ismét ez a kérdés kerülhet a befektetők fókuszába, ez pedig egy folytatódó kamatvágással párhuzamosan akár a forinterősödés végét is jelentheti. Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 30. Mi vár a magyar gazdaságra és a forintra az év második felében? 2023. 06. 20. Százat vágott az MNB 2023. 06. 19. 