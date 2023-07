Nem fékez a forint a lejtőn, lassan a 390-es eurótól félhetünk

Péntek reggel 384 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,4 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Egyelőre azonban korai lenne örömködni, hiszen egy hét alatt így is majdnem 3,5 százalékot veszített a forint. Csütörtök délután 386 felett is járt átmenetileg a jegyzés, most az lesz a nagy kérdés, hogy merre tovább innen. A ma reggel megjelent inflációs adat az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult, így egyelőre az árfolyamra sem volt komoly hatással. Délután az amerikai munkaerőpiaci adat mozgathatja a hangulatot, késő este pedig várhatóan érkezik az S&P hitelminősítői felülvizsgálata. Alapesetben nem számítunk változtatásra a januári leminősítés után, de egy esetleges kellemetlen meglepetés még egy ütés lehetne a forintnak. A dollárral szemben most 352,6 körül járunk, míg az angol font 449,3 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a hét utolsó munkanapján. Az utóbbi egy hétben a régióhoz képest is alulteljesítő volt a forint, a zloty és a korona 0,5-0,7 százalékot veszített a magyar deviza 3,4 százalékos bukása mellett. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre stagnál, az orosz rubel pedig 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban továbbra sincs jelentős elmozdulás, 1,09 körül jár a jegyzés, ami minimális elmozdulás tegnaphoz képest. A japán jen 0,4 százalékos erősödéssel kezdte a napot, az angol font pedig minimálisan mozdult a dollárral szemben.

