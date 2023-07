Megütötték délután a forintot, este újabb gyengülés jött

Portfolio 2023. július 19. 17:54

A vártnál gyengébb amerikai kiskereskedelmi forgalmi és ipari termelési adatok mellett is megállt a dollár esése tegnap, ma pedig már az erősödés felé mozdult el, amelynek lehetőségére már napok óta felhívtuk a figyelmet, és ez kedvezőtlen fejlemény a forintnak is. Délelőtt volt már egy esési hulláma, aztán délután ez még intenzívebbé vált, így az euróval szembeni jegyzések 378 fölé lendültek. A forintnak az sem jött jól, hogy az Erasmus-pénzek kapcsán kemény figyelmeztetést küldött Magyarországnak az uniós költségvetési biztos, azt is jelezve, hogy nem fognak engedni a magyar jogállamisági eljárásban csak azért, hogy a 7 éves uniós költségvetés felülvizsgálatához hozzájáruljon a magyar kormány. Közben az EP-ben született éjjel egy alku is, ami a magyar vétófegyver kicsavarását is célozza, ami szintén kedvezőtlen lehet a forint számára is.