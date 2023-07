Ütik tovább a forintot, elesett a kritikus szint a dollárnál

Ma kora délután jelent meg a Reuters-en egy interjú Varga Mihály pénzügyminiszterrel, amelyet teljes egészében itt írtunk meg, de érdemes a forintárfolyam témájáról szóló blokkot ide is átemelni, mert nagyon fontos üzeneteket mondott, összhangban az MNB újdonsült kommunikációjával. Varga szerint a stabil forint elengedhetetlen ahhoz, hogy a gazdasági szereplők előre tudjanak tervezni, és az a felfogás, hogy az export fellendítéséhez gyenge valutára van szükség, "már a múlté". Ez igencsak összecseng az MNB minap közzétett tabudöntögető tanulmányának főbb üzeneteivel.

A pénzügyminiszter a forintárfolyam kérdésében ritkán látott nyíltsággal úgy fogalmazott:

A mi problémánk az, amikor a forint egy hét alatt 20 forinttal, 4 százalékkal gyengül, akkor senki nem tud tervezni.

Az elmúlt 2 napban egyébként csaknem 10 egységnyit esett a forint az euróval és több, mint 10 egységnyit a dollárral szemben, tehát a Varga által jelzett tervezhetőségi problémát már ezek a friss epizódok is megteremtik.

Azt is vázolta Varga, hogy "ha a kamatok csökkennek, elméletileg elképzelhető, hogy az árfolyam gyengül... de ha a gazdaság más szegmensei javulnak, ....akkor az MNB monetáris politikai stratégiája, hogy év végéig 100 bázispontos lépésekben csökkenti a kamatokat, 10%-ra viszi az alapkamatot - működhet anélkül, hogy az árfolyam kilengéseket produkálna, azaz stabil maradhat".

Az MNB jövő kedden tart kamatmeghatározó monetáris tanácsi ülést és a piaci várakozás az, hogy a mostani 16%-os egynapos betéti rátát, ami az irányadó kamatláb, újabb 100 bázisponttal 15%-ra faragja az MNB. Az is várható, hogy "hiába" gyorsul majd fel az év/év inflációs ráta csökkenése a következő hónapokban, az MNB nem fog gyorsítani a havi 100 bp-os kamatvágási tempón, amint azt megüzente a minap a jegybanki alelnök is, nehogy a forint nagyot essen, amint annak lehetőségére Varga is utalt.