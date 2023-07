Trükkösen nyúlt fő fegyveréhez a japán jegybank, meg is kavarta ezzel a befektetőket

A váratlanul magas infláció miatt, a nagyobb rugalmasság jegyében, akár 1%-ig is engedi emelkedni a 10 éves államkötvény hozamát a japán jegybank az eddigi 0,5% helyett – ezt jelentette be trükkösen ma reggel a távol-keleti intézmény, de a bejelentések tartalma megkavarta a befektetőket, ami jelentős volatilitáshoz vezetett a japán eszközárakban, és ez világszerte éreztethette hatását.

Júliusban a várt 2,9% helyett 3,2% lett a japán infláció év/év alapon, sorozatban immár harmadik hónapja, a maginfláció pedig 4%-ra visszagyorsult a 3,7%-os piaci várakozások helyett, ami így 41 éves csúcsot jelent. Mindezek nyomán a japán jegybank a ma véget ért kétnapos monetáris politikai ülésén az idei évi átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését 2,5%-ról 3,2%-ra emelte, de közben szinten tartotta a 2024-re mondott 1,7%-os, illetve 2025-re vázolt 1,8%-os átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését (2%-os a jegybanki inflációs cél).

Az infláció magas pályája volt tehát az a fő ok, ami miatt a jegybank – a tegnap a Nikkei lapban kiszivárogtatott lépések irányával összhangban – trükkösen hozzányúlt a 2016 ősze óta alkalmazott hozamgörbe-kontroll politikájának lényegi részéhez. Miközben ugyanis -0,1%-on tartotta a rövid távú hozam kontrollálásával kapcsolatos célját, aközben papíron szintén megtartotta azt a célját, hogy a 10 éves, hosszú távú hozamot 0%-on szeretné tartani. Közben viszont egy másik üzenetével azt is bejelentette, hogy az ekörül alkalmazott „toleranciasávot” +/- 0,5%-ponton tartja, de azt is hozzáfűzte, hogy ezek inkább "referenciák", mint "merev korlátok".

Így végülis kiderült, hogy +/- 0,5%-pontról +/-1%-pontosra tágítja a rugalmasság jegyében a "toleranciasávot" a 10 éves kötvényhozam esetén.

Magyarul: akár 1%-ig is engedi emelkedni ezentúl a 10 éves japán államkötvény hozamot, noha azt is hozzátette: nem számít rá, hogy ilyen szintig felemelkedik majd a tényleges hozam. Így a kommunikáció szerint inkább csak „megelőző jelleggel” tágította a határt, hogy „fürgén” tudjon majd beavatkozni a hozamgörbe kontrollja során, ha kell.

Mindezek után a jegybank a ma reggel megtartott második kötvényvásárlási aukcióján már nem 0,5%-on, hanem 1%-os hozam mellett adott ajánlatot a piaci szereplőknek, tehát ténylegesen 1%-os lesz az effektív korlát mostantól a 10 éves japán kötvényhozamnál. Ezzel párhuzamosan, tehát az eddigi 0,5%-os korlát feladása nyomán a másodpiacon a kötvényhozam 0,575%-ig szárnyalt, ami nyolcéves csúcsot jelent, aztán 0,55% körülig visszasüllyedt.

Az összetett, elsőre nehezen értelmezhető jegybanki üzenetek a deviza- és részvénypiacokat is megkavarták a kötvénypiacok mellett, mert amikor először megjelent az, hogy maradt 0%-on a hosszú hozam kontrolljának célja és a +/- 0,5%-os "toleranciasáv", esni kezdett a jen a dollárral szemben, majd amikor rájött a piac, hogy közben a 0,5%-os toleranciasávot a gyakorlatban 1%-ra felemelte a jegybank, hirtelen beszakadt a jen, aztán megint esett. A japán részvényeknél is nagyobb csapkodás volt, mert a hosszú hozam emelkedése a hitelkamatokon keresztül a japán bankok kamatbevételi számait is megrángathatja majd.

A még mindig rendkívül lazán tartott japán monetáris politika összességében támogatja a kamatkülönbözetre játszó devizapiaci stratégiák (carry trade) fenntartását, igaz a ma reggeli kavarodásban lehettek olyan pozíciók, amelyeket kivágtak a befektetők, a jen erősödését, és például akár a forint esését is kiváltva átmenetileg.

