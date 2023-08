Leminősítették Amerikát - De akkor mégis miért erősödik a dollár?

Ismét gyengülésnek indult a forint, miután 386,7-ig erősödött az euróval szemben. Most épp 388-nál jár a jegyzés az euróval szemben, tegnaphoz képest ez még mindig hajszálnyi erősödést jelent. Vélhetően nem segített, hogy az amerikai munkaerőpiac az ADP adatai szerint júliusban is erős, ez ugyanis felveti a szigorúbb Fed lehetőségét, a dollár is erősödni kezdett az adatközlésre.

