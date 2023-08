Végül szépített a forint és elkerülte a zuhanást a héten

Múlt pénteken 384 körül zárt a forint az euróval szemben és hétfőn innen indult meg a lejtőn. Olyannyira, hogy az EUR/HUF kurzusa csütörtök délután a 395-ös szintet is majdnem megcsípte, egyúttal új lokális mélypontjára gyengült a hazai fizetőeszköz. Pénteken viszont képes volt szépíteni a forint, ugyanis

néhány napos eladói nyomás után pénteken jó volt a hangulat a világ tőzsdéin, másrészt

péntek délután gyengülésnek indult a dollár, az amerikai makroadatok nyomán, ez pedig hagyományosan kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak.

Összességében ez a hét is bebizonyította ugyanakkor, hogy a forint a legkisebb szélre is (amely külföldről érkezik, például az Egyesült Államok leminősítése hatására) érzékenyen reagál, a régiós devizák közül a legkiszolgáltatottabb. Mindenesetre elmondható, hogy a három hete tartó gyengülési hullám során 4,5%-ot veszített értékéből az euróval szemben és egyre jobban vonzza az árfolyamot a 400-as szint. Ha pedig a külföldi pénzpiaci fejleményeket nézzük, akkor felfedezhetünk egy igencsak aggasztó folyamatot, mégpedig az amerikai állampapírhozamok emelkedését. Ez tartós átárazódást hozhat a forint piacára is, amit itt mutattunk be:

