Kifogyott a szufla a forintból

A forint továbbra is a 382,5 körüli szinten maradt az euróval szemben, azaz kéthetes csúcsa közelében, amellett is, hogy a dollár is viszonylag erősebb szinten álldogál az euróval szemben 1,0950 körül egy kritikus technikai szint közelében (emelkedő trendvonalon, illetve 1,0940-nél a 100 napos mozgóátlagon táncol, ha letöri ezeket, nagyobb dollárerősödés is jöhet).

Közben az orosz rubel hétfő délre 2,5%-os szakadással 101,5-ig esett a dollárral szemben, ami 17 havi mélypont. A jelek szerint tehát az orosz elnök gazdasági tanácsadójának hétfő reggeli üzenete (a túl alacsony jegybanki kamatszint az ok és a jegybanknak megvannak az eszközei, hogy rövid távon kezelje a helyzetet, de csökkenteni kell a hitelkamatokat) inkább fűtötte a rubel esését, nem pedig erősítette a fizetőeszközt. Emögött azok a félelmek is lehetnek, hogy az orosz jegybank nemcsak kamatemelésre, hanem esetleg tőkekorlátozásokra is készül a helyzet stabilitálása érdekében és még ezt megelőzően igyekezhetnek egyes piaci szereplők devizaváltásokat végrehajtani.