Talált egy kis lendületet a forint

Péntek reggel 384,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett tegnap estéhez képest. Az utóbbi napokban elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatta a forint árfolyamát, az amerikai hozamok emelkedése és a dollár erősödése nem segített a feltörekvő piaci eszközöknek. Mostanra kicsit megnyugodni látszik a hangulat, nem tudni, ez mennyire lesz majd tartós. Az amerikai tízéves hozam tegnap 4,3% felett tizenötéves csúcsot döntött, mostanra 4,24%-ig korrigált vissza, illetve a dollár erősödése is megtorpanni látszik. A következő időszakban is elsősorban a tengerentúli makroadatokra és a Fed kamatkilátásaira lehet érdemes figyelni, ezek mozgathatják a forint árfolyamát is. A dollárral szemben most 354 közelében járunk, míg az angol font 450,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással indítja a hét utolsó munkanapját. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, a hét eleje óta nagy kilengéseket mutató orosz rubel pedig most éppen 0,6 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben.

A dollár egyelőre minimális, 0,1 százalékos gyengülésben van az euróval szemben, most 1,088 körül jár a jegyzés. A japán jen viszont újabb komoly erősödéssel kezdi a napot, 0,4 százalékkal ugrott az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,2 százalékkal gyengült.

Címlapkép forrása: Shutterstock