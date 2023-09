Ilyet még nem láttunk a forintnál idén, most dől ez az irány

A pénteki durva dollárerősödés miatt tavaly december óta most zárt először a 200 napos mozgóátlag felett a dollár/forint árfolyam, és vele párhuzamosan tavaly november óta először az euró/dollár is a 200 napos mozgóátlag alatt zárt, egy fontos technikai támasz vonalon, így az előttünk álló napok kritikusan fontosak lehetnek ezen árfolyamok jövőjét illetően. Ma munkaszüneti nap van az Egyesült Államokban, miközben az EKB elnöke délután beszédet mond, így tehát már ma résen kell lenni, aztán a hét további napjaiban záporoznak majd a fontos adatok, így bőven lehet majd kiváltó ürügy, ami eldöntheti a dollár irányát és vele együtt a forintét is. Egyelőre annyi látszik a hétfő reggeli kereskedésben, hogy meglódult a forint, amiben a pénteki mozgás természetes korrekciója is benne lehet, ahogy annak a félelemnek a kiárazása is, hogy a Moody's esetleg leminősíti Magyarországot, ugyanis ez nem történt meg péntek éjjel.