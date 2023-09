Ugrik a dollár az EKB nagy döntésére

Csütörtök reggel 384 közelében járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest. A magyar devizát most elsősorban a nemzetközi hangulat mozgatja, a tegnapi amerikai inflációs adatot követően erősödni tudott, mivel a dollár inkább a gyengülés felé mozdult. Ma újabb lényeges fejlemény jön, hiszen kamatdöntő ülést tart az EKB, melyen ráadásul komolyabb vita is lehet a döntéshozók között arról, emeljenek-e még egyet a kamaton. A megmaradó inflációs kockázatok és a recesszió réme miatt ugyanis harapófogóban van a jegybank, egyelőre nem tudni, melyik esik majd erősebben a latba. A dollárral szemben most 357,3 körül járunk, míg az angol font 446,6 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimális elmozdulást mutat a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamra is érdemes lesz figyelni délután, ez közvetve lehet hatással a forintra. Az amerikai infláció tegnap a vártnak megfelelően alakult, ez alig hozott változást. Most 1,0746 körül jár a jegyzés, ami minimális dollárgyengülést jelent. Vagyis inkább a gyengülés felé mozdult az amerikai deviza, ezen fordíthat az EKB döntése akár. A japán jen 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot, az angol font pedig egyelőre stagnál az amerikai devizával szemben.

