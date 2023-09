Merre indul a forint a hét legfontosabb eseményei után?

Megjelent az amerikai inflációs adat, túlvagyunk az EKB kamatdöntésén, így most egy kicsit nyugalmasabb időszak jöhet a forint számára is. A dollár inkább az erősödés felé mozdult az utóbbi napok híreinek hatására, ami inkább negatív a forint szempontjából.

Péntek reggel 383,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az EKB némileg meglepte a piacokat újabb 25 bázispontos kamatemelésével, ugyanakkor ennél erősebb üzenet volt, hogy a mostani volt az utolsó szigorítás. Ezt többször hangsúlyozta Christine Lagarde is az ülést követő sajtótájékoztatón. Vagyis hiába emeltek a várt tartás helyett, mégis gyengült az euró. A forint szempontjából ez elvileg rossz hír, ami tegnap este kicsit meg is látszott az árfolyamon, azonban egyelőre nincs komoly gyengülés. A dollárral szemben most 360 közelében járunk, míg az angol font 447,35 forintot ér.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is stagnál egyelőre.

Említettük, hogy a dollár az erősödés felé indult, de egyelőre ez sem volt tartós, ma reggelre már 0,2 százalékos gyengülést látunk az amerikai deviza szempontjából. Az árfolyam még így is 1,07 alatt jár bőven, szóval még erősebb a dollár, mint pár napja. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült, az angol font viszont 0,2 százalékkal erősödött reggelre a dollár ellenében.

Címlapkép forrása: Shutterstock