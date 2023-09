Még nem tört ki a forint, este jöhet a tűzijáték

Továbbra is az elmúlt hetek szűk sávjában ingadozik a forint, a 380-385 közötti tartományból képtelen kimozdulni. Most éppen a Fed esti kamatdöntésére, illetve az azt követő jegybanki kommunikációra figyelnek a befektetők, ami kilendítheti a holtpontról a devizapiacot.

Szerda reggel 383,75 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett kedd estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Hetek óta nem tud kitörni a forint a 380 és 385 közötti sávból, a múlt héten az amerikai inflációs adat és az EKB kamatdöntése sem mozdította innen ki. Ma ismét kamatdöntésre figyel a piac, bár szinte borítékolható a tartás a Fed esti döntése alkalmával. Ami igazán izgalmas lehet, az a jövőbeli lépésekkel kapcsolatos kommunikáció, illetve a friss előrejelzés. A szakértők most arra számítanak, hogy novemberben jöhet még egy utolsó 25 bázispontos emelés a beérkező adatoktól függően. Ha az amerikai jegybank mai közleménye, illetve Jerome Powell sajtótájékoztatója komolyabb hatást vált ki a devizapiacon, akkor az a forintra is hatással lehet. Ahogy azt megszokhattuk, általában a dollár erősödése negatív a forint szempontjából. Itthon jövő kedden ül össze az MNB Monetáris Tanácsa, mely az irányadó kamat és az alapkamat összeolvadásáról dönthet, kérdés, milyen kilátásokat fogalmazhat meg a következő hónapokra. A dollárral szemben most 359 közelében járunk, míg az angol font 445 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,4 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a cseh korona 0,15 százalékot javított. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is egyelőre minimális elmozdulásban van a dollárral szemben.

Az elmúlt napokban az euró-dollár is beragadt a jelenlegi szinten, most 1,069 körül jár a jegyzés, ami minimális, 0,1 százalékos emelkedést jelent tegnaphoz képest. A japán jen alig mozdult, az angol font viszont 0,3 százalékos gyengülést mutat az amerikai devizával szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock