Kulcsszint fogta meg a forint zuhanását, féléves mélyponton a dollárral szemben

Péntek reggel 388 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. Tegnap érezhetően gyengült a magyar deviza, nagy lendülettel tört ki a korábbi 380-385-ös sávból. Ez összefügghetett Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök éles szóváltásával, illetve a miniszter által belengetett újabb költségvetési intézkedésekkel. Varga Mihály arról beszélt, hogy a bankadó megemelését és a kedvezményes hitelek kivezetését is mérlegelheti a kormány a költségvetés felülvizsgálata során. Elmondása szerint szeptember végéig készülhet el az idei büdzsé módosítása, szavai alapján a 3,9 százalékos hiánycél valószínűleg további intézkedésekkel sem lesz tartható. Kis zavart okozott a befektetők számára, hogy Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető rövid időn belül cáfolta a pénzügyminiszter felvetését. Így összességében a tegnapi nap csak növelte a költségvetés körüli bizonytalanságokat, hiszen egyre valószínűbb a kiigazítás szükségessége, azonban annak szerkezetéről a jelek szerint komoly vita van a kormányon belül. Ez pedig a következő napokra is rányomhatja a bélyegét a piacon, a szereplők egyértelmű jelzéseket várnának a kormány részéről. A dollárral szemben most 364 közelében járunk, míg az angol font 446,8 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra stagnál, az orosz rubel pedig 0,1 százalékos erősödésben van a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam 1,07 alá esett az elmúlt napokban az EKB és a Fed kamatdöntéseit követően, a befektetők továbbra is újabb kamatemelésre és tartósan szigorú kondíciókra várnak Amerikában, ami a dollár erősödése mellett szólhat. Péntek reggel 1,0657 körül járt a jegyzés, ami gyakorlatilag megegyezik a csütörtök estivel. A japán jen fél százalékkal gyengült a ma reggeli kamatdöntést követően, míg az angol font 0,15 százalékot veszített a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock