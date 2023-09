Háromszor is visszarántották a forintot a hétfői esésből

A napközbeni esésből háromszor is visszarántották a forintot az euróval szemben 392 közelében, azaz a szeptember 7-én elért forintmélyponthoz képest nem alakult ki új mélypont. Orbán Viktor kormányfő hétfőn a parlamenti évadnyitó beszédében egyrészt az üzente, hogy az őszi brüsszeli viták nyomán majd sikerülhet kiszabadítani EU-s pénzeket és ez enyhítheti az idei költségvetési hiányt, de közben azt is üzente, hogy a kormány nem fog teljesíteni számos brüsszeli kérést az uniós költségvetés, illetve az ukrajnai folyósítások terén. Ezek alapján a kép nem sokat tisztult az idei deficit, illetve a pénzek folyósítása terén, és emellett továbbra is 390 felett ragadt az euró. Most este 391 körül ingadozik az euró jegyzése, és a dollár ereje miatt vele szemben 369 körül jár az árfolyam, azaz új féléves mélypontra bukott a forint. A dollárnak az adott lendületet és jutott féléves csúcsra az euróval szemben, hogy az EKB elnöke is megerősítette: nem várható további kamatemelés az eurózónában.