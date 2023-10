Ez lett a nemrég még világbajnok forintból, a világ egyik legrosszabb devizája volt a nyáron

A világ negyedik legrosszabbul teljesítő devizája volt a harmadik negyedévben a forint, csak az argentin, a chilei és az orosz fizetőeszköz esett nagyobbat a dollárral szemben. Ez éles fordulat a korábbi negyedévekhez képest, amikor a legjobbak között volt, vagyis nemzetközi összehasonlításban is látványos az utóbbi hetek megbotlása. Mi várható még az év végéig a forint piacán? Most úgy néz ki, hogy sok múlik majd a dolláron.

Megbotlott a forint nyáron

Az utóbbi negyedévekben sorra azt állapíthattuk meg, hogy a forint a világ legjobban teljesítő devizái között volt a dollárral szemben. Ez azonban az elmúlt hetekben-hónapokban látványosan megváltozott. Ha az euróval nézzük régiós összehasonlításban, akkor az év eleje óta a forint 2,5 százalékos erősödésben van, az elmúlt három hónapban pedig 4,4 százalékos volt a gyengülés.

A legfontosabb versenytársak közül a lengyel zloty idén eddig 1,3 százalékkal erősödött, míg a cseh korona 1,1 százalékos gyengülést mutatott kilenc hónap alatt. Ha csak az utolsó negyedévet nézzük, akkor 4,3 százalékos, illetve 2,6 százalékos volt a két régiós deviza gyengülése.

Vagyis ugyan az év eleje óta még mindig a régió bajnoka a forint, azonban az utóbbi hetekben nagyjából ugyanannyit gyengült, mint a zloty és jóval többet, mint a korona.

De minek köszönhető ez a látványos fordulat? Több tényező is a forint ellen fordult az elmúlt hónapokban:

Az MNB májusban elkezdte csökkenteni a kamatot az extrém magas 18 százalékos szintről, mostanra összeolvadt az alapkamat és az irányadó ráta 13 százalékon. Ez még mindig nagyon magas, a régiós országok nagyjából duplája, de érezhető a csökkenés és a piac további kamatvágásokat áraz a következő hónapokra.

az extrém magas 18 százalékos szintről, mostanra összeolvadt az alapkamat és az irányadó ráta 13 százalékon. Ez még mindig nagyon magas, a régiós országok nagyjából duplája, de érezhető a csökkenés és a piac további kamatvágásokat áraz a következő hónapokra. Ahogy haladunk előre az évben, úgy lesz egyre égetőbb a 2023-as költségvetés helyzete , ezt pedig a kormány is érzi. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) már megemelte mintegy 700 milliárd forinttal az idei finanszírozási szükségletet, a kormányzati gazdaságpolitikusok részéről pedig sorra hangzanak el a nyilatkozatok arról, milyen intézkedések lennének szükségesek a 3,9 százalékos GDP-arányos hiánycél fenntartásához, illetve mennyire kellene megemelni azt. Az MNB a héten megjelent inflációs jelentésében további beavatkozás nélkül 5,2 százalékos deficittel számolt.

, ezt pedig a kormány is érzi. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) már megemelte mintegy 700 milliárd forinttal az idei finanszírozási szükségletet, a kormányzati gazdaságpolitikusok részéről pedig sorra hangzanak el a nyilatkozatok arról, milyen intézkedések lennének szükségesek a 3,9 százalékos GDP-arányos hiánycél fenntartásához, illetve mennyire kellene megemelni azt. Az MNB a héten megjelent inflációs jelentésében további beavatkozás nélkül 5,2 százalékos deficittel számolt. A költségvetési kiigazítás szerkezete is tartogat kockázatokat, hiszen az elmúlt években bőven volt példa olyan intézkedésekre, melyek nem nyerték el a piac tetszését. Varga Mihály pénzügyminiszter most is belengette már a bankadó további emelését, amit a befektetők valószínűleg negatívan fogadnának.

Továbbra sincs megegyezés az uniós forrásokról, bár a kohéziós pénzek esetében látszik némi fény az alagút végén, de egyelőre nem látszik, mikor juthatunk pénzhez. A helyreállítási alap (RRF) esetében pedig még keményebb diónak tűnik a megegyezés.

A gazdaság teljesítménye is kellemetlen meglepetést okozott, hiszen a második negyedévben is kitartott recesszió, miközben a szakértők óvatos optimizmusa már minimális növekedést sugallt. Ezen a téren a harmadik negyedév talán már „pluszos” lehet, legalábbis a kormányzati és jegybanki nyilatkozatok erre utalnak. De a 2023-ra tervezett 1,5 százalékos GDP-növekedés már elérhetetlen, ezt a gazdaságpolitikai irányítói is elismerik, ma már az a cél, hogy pozitív legyen a gazdaság teljesítménye.

A nemzetközi környezet sem segíti most a forintot, hiszen a dollár érezhetően erősödött az euróval szemben, ami általában rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Ráadásul a forint úgynevezett magas bétájú devizaként hagyományosan érzékenyen reagál ezekre a piaci mozgásokra. Nem csak a dollár ereje rontja a kilátásokat, az amerikai tízéves kötvényhozam 15 éves csúcsra emelkedett 4,6 százalék fölé, és a szakértők szerint nem biztos, hogy itt lesz a folyamat vége.

Fordult a kocka: erősödés után globális összevetésben is alulteljesített a forint

Nem csak a régióban volt látványos a forint fordulata, hanem világviszonylatban is. Eddig ugyanis rendre a legjobban teljesítő devizák között volt, a harmadik negyedévben azonban csak az argentin, a chilei és az orosz fizetőeszköz esett nagyobbat a dollárral szemben, mint a forint 7,7 százalékos bukása. Az alábbi grafikonról az argentin pesót levettük, mivel a három hónap alatt látott 36,6 százalékos zuhanása nagyon "összenyomná" a grafikont:

Jól mutatja az erős dollár hatását, hogy nem csak a forint, hanem más feltörekvő piaci devizák is megbotlottak az utóbbi hónapokban. Az első negyedévben például a chilei peso még a világ legjobbja volt, míg a forint a harmadik helyen állt. És az is látszik, hogy a régiós devizák sorából sem lóg ki nagyon a forint, hiszen a lengyel zloty majdnem ugyanannyit gyengült. A cseh korona érezhetően jobban teljesített, az erőteljesen menedzselt román lej pedig már a középmezőnyben volt.

Egyébként alig találni olyan devizát, mely a harmadik negyedévben erősödni tudott a dollárral szemben, a nyár bajnoka a norvég korona volt egy százalékos javulással, mellette a hongkongi dollár és az egyiptomi font tudott stagnálni. Vagyis az egyértelműen kijelenthető, hogy

a dollár erősödéséről szólt az utóbbi három hónap, és ebből jött ki a forint kicsit rosszabbul, mint az átlag.

Ha az év eleje óta nézzük, akkor viszont számunkra továbbra is kedvező a kép, hiszen a magyar deviza 1,3 százalékos erősödésben van, ennél jobb teljesítményt pedig csak a mexikói peso, a brazil reál és az izlandi korona tudott felmutatni kilenc hónap alatt. Kicsit itt is korrigálni kellett a grafikont a kiugró összeomlások miatt, az argentin peso 97,6 százalékkal, a török líra 46,5 százalékkal, az orosz rubel pedig 32,7 százalékkal zuhant már idén, de ezek az értékek ismét "összenyomnák" a grafikont.

Egyébként az év eddigi része is nagyrészt a dollár erejéről szól, hiszen a forint után csak a svájci frank, a brit font és a lengyel zloty tudott még minimális erősödést produkálni az amerikai devizával szemben. Az év eddigi sztárja egyértelműen a mexikói peso több mint 10 százalékos szárnyalással, illetve a brazil reál, mely 5 százaléknál többet tudott javítani.

Mi jöhet még az év végén? Látunk még idén 400-as eurót?

Az utóbbi hónapok devizapiaci teljesítménye mellett a legfontosabb kérdés persze az, mire számíthatunk még az év hátralevő három hónapjában. A cikk első felében felsoroltuk, mi minden fordította meg a hangulatot a magyar deviza piacán, nagyrészt ezek a tényezők dönthetik el a következő hetek-hónapok irányát is.

Fontos kérdés lesz, milyen ütemben folytatja a kamatcsökkentést az MNB, hiszen abban szinte mindenki egyetért, hogy az év végére 7-8 százalékra csökkenő infláció mellett lehet még tér faragásra a 13 százalékos alapkamaton. Az elemzők többsége most az év végére 10-11 százalék körüli kamatszintet vár, az első nagy kérdés az lesz, hogy októberben szünetet tart-e a Monetáris Tanács vagy akár az eddigi 100 bázispontnál kisebb lépéssel, de folytatja a lazítást. Erre október 24-én kapunk majd választ.

Továbbra is lényeges kérdés lehet az uniós források sorsa, és talán onnan jöhet a leginkább a forint szempontjából jó hír. Ahogy már említettük, a kohéziós forrásoknál jó esély lehet a megegyezésre, ha pedig ez hivatalosan is megtörténik, akkor az hozhat érdemi forinterősödést. Ha viszont tovább húzódik az ügy, akkor a kockázat nem árazódik ki. Ez pedig azért is lényeges lehet, mert december közepén még az S&P és a Fitch is vizsgálja majd a magyar adósbesorolást egy hét különbséggel. Ha pedig fennmarad a jelenlegi patthelyzet, akkor

egy negatív hitelminősítői lépés (kilátásrontás vagy leminősítés) sem zárható ki, amit a piac szinte biztosan rosszul fogadna.

A harmadik lényeges kérdés, hogy mihez kezd a kormány az idei költségvetés ingatag helyzetével, erre elvileg heteken belül választ kaphatunk, hiszen már zajlik a büdzsé felülvizsgálata. A befektetők felé a leginkább negatív üzenet egyértelműen a hiánycél jelentős megemelése lenne. Kérdés, mennyire emelné meg a kormány a célt, ha pedig kitart a 3,9 százalék mellett, akkor milyen további intézkedéseket tart szükségesnek, hogy azt elérje.

Sok múlik majd a nemzetközi hangulaton is, hiszen, ha a dollár tovább megy és az amerikai hozamok is emelkednek még, akkor szembeszélben a forintnak is nehéz lesz erősödnie. Az ING Bank elemzői szerint például amennyiben a tízéves amerikai hozam eléri az 5 százalékot, amire mostanra reális esély van, akkor az euró-dollár jegyzés még 1,02-ig süllyedhet.

Most 390 körüli euróárfolyammal futunk neki a fenti kihívásoknak, és ahogy látjuk, ezek a kockázatok inkább további forintgyengülés felé mutatnak, mint az erősödés irányába. Így kedvezőtlen együttállás esetén

az sem zárható ki, hogy még az idén újra 400-as eurót látunk.

Ennek elkerüléséhez elsősorban minél gyorsabb megegyezés kellene az Európai Bizottsággal, emellett minél előbb el kellene oszlatni a költségvetéssel kapcsolatos aggodalmakat egy hiteles és a piacnak tetsző kiigazítással a hiánycél mérsékelt emelése mellett.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images