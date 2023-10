Őrült csapkodás a forint piacán - Most akkor lesz 400-as euró, vagy sem?

Az elmúlt hetek látványos dollárerősödése igencsak keresztbe tett a feltörekvő piaci devizáknak, különösen a forintnak. Múlt héten már közel 395 forintot is kellett adni egy euróért, majd ezt követően kedd reggelig közel 10 egységet erősödött vissza a magyar deviza, miután kiderült, hogy az Európai Bizottság felszabadíthat 13 milliárd eurónyi kohéziós forrást Magyarországnak. Ezt követően azonban a kormány bejelentette, hogy 5,2 százalékra emelik a költségvetés idei hiánycélját, továbbá a dollár erősödésével és az amerikai kötvényhozamok emelkedésével a nemzetközi hangulat is tovább romlott, ez pedig a forintra is ismételten nyomást helyezett. Az elmúlt napok kilengéseit követően megnéztük, hogy mennyire lehetnek helyénvalóak a 400 forintos euróval kapcsolatos aggodalmak, és hogy milyenek lehetnek a forint kilátásai az előttünk álló időszakban.