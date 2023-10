Az újabb globális konfliktus löki vissza 390 fölé a forintot?

Hétfő reggel 387,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A magyar deviza továbbra is 390 körül jár, egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy megmenekült a forint erről a lélektani szinttől. Továbbra is elsősorban az amerikai kötvényhozamokra és a dollár árfolyamára érdemes figyelni, amennyiben tovább emelkednek a tengerentúli hozamok, akkor hamar elérhetik az 5 százalékos kulcsszintet is. A dollár árfolyama pedig a kötvénypiac mellett a hétvégén kirobbant izraeli-palesztin konfliktusra is reagálhat, hiszen a kockázatkerülés erősödése az amerikai devizát erősítheti. Vagyis nagy kérdés lesz a következő napokban, hogyan alakul a közel-keleti konfliktus, ez a devizapiacon is eldöntheti az irányt. Itthon holnap reggel inflációs adatok is érkeznek, melyek szintén hatással lehetnek a forint árfolyamára. A dollárral szemben most 368,2 körül járunk, míg az angol font 449,3 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig kismértékű gyengüléssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,3 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, az orosz rubel pedig minimálisan erősödött a dollárral szemben.

A dollár komolyabb erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, ahogy említettük, ez részben a globális kockázatkerülés hatása. Most 1,0542 körül jár az árfolyam, ami 0,4 százalékos dollárerősödést jelent péntek estéhez képest. A japán jen 0,1 százalékos erősödésben van az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,3 százalékkal gyengült.

