Elakadt a forint erősödése, itt a fordulat

Szerda reggel 384 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap is érezhetően javult a magyar deviza, hiszen kedd reggel még 386,5 körül járt, majd onnan kapcsolt rá. Ez részben az uniós forrásokkal kapcsolatos biztatóhíreknek, részben pedig a nemzetközi hangulat javulásának köszönhető. Az utóbbi napokban kicsit enyhült a nyomás az amerikai kötvénypiacon, ez pedig a dollár erősödését is megakasztotta. A forint szempontjából kulcsfontosságú lehet a Monetáris Tanács jövő heti kamatdöntése, hiszen a jegybank a múlt hónapban hosszú idő után összeolvasztotta az alapkamatot és az irányadó rátát. Emellett továbbra is a nemzetközi hangulatra lehet érdemes figyelni. A dollárral szemben most 362,85 körül járunk, míg az angol font 442,7 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty 0,35 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az utóbbi időszak szárnyalása után, amit a hétvégi választások eredménye váltott ki. A cseh korona közben minimális elmozdulással indította a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,3 százalékos gyengüléssel, az orosz rubel pedig hasonló mértékű erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Említettük, hogy a nemzetközi hangulat változása megakasztotta a dollár erősödését. Most 1,059 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font szintén minimális javulással kezdte a napot.

Címlapkép forrása: Shutterstock