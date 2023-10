Falnak ütközött a forint, már gyengül

Elsősorban a nemzetközi tőkepiaci hangulat mozgatja a forint árfolyamát a napokban, a befektetők a dollárra és az amerikai tízéves kötvényhozamra figyelnek. Emellett persze az uniós forrásokkal kapcsolatban érkező optimista nyilatkozatok is segítettek a magyar devizának erősödni. A pénteki napot 0,1 százalékos gyengüléssel kezdi a forint, így 383 körül jár az euró jegyzése. Látszanak arra utaló jelek, hogy kifulladt az erősödés, a komolyabb áttöréshez még kevés lesz néhány elejtett mondat arról, hogy hamarosan megszülethet a megállapodás az EU-pénzekről. Persze, amennyiben tényleg elindulnak a folyósítások, akkor akár 380 alá is eshet az euró jegyzése, de egyelőre inkább csak a magyar kormány vágyairól szólnak ezek a nyilatkozatok. Tegnap az amerikai tízéves kötvényhozam hajszál híján elérte az 5 százalékos lélektani határt, vagyis a nemzetközi hangulat továbbra is inkább negatívnak mondható, érdemes a befektetőknek kiemelten figyelni a kötvénypiaci fejleményeket. Magyar szempontból az MNB keddi kamatdöntése lehet lényeges, ami eldöntheti az irányt, de várhatóan a jövő héten is sokkal fontosabbak lesznek majd a nemzetközi hírek. A dollárral szemben most 362,5 körül járunk, míg az angol font 438,5 forintba kerül.

A régiós devizák közül a lengyel zloty kismértékű erősödéssel, a cseh korona pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot, vagyis nincs egyértelmű irány. A feltörekvő piacon a dollárral szemben a török líra 0,3 százalékkal gyengült, az orosz rubel pedig 0,1 százalékot veszített.

Vannak arra utaló jelek, hogy a dollár ismét erősödésbe kapcsolhat, ez is elbizonytalaníthatja a forintpiaci befektetőket és elhozhatja a fordulatot akár. Az euró-dollár jegyzés most 1,0567 körül jár, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap esti szintnél. A japán jen 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, míg az angol font 0,4 százalékot veszített a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock