Áttörte a forint a falat, de este komoly pofont kapott

Csütörtök reggel 378,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a tegnap esti árfolyammal. A forint továbbra is a technikailag kulcsfontosságú 378-as szinttel birkózik, tegnap elsőre nem sikerült az áttörés, csak benézett alá. Pedig a kitöréssel további tér nyílhatna meg a forint erősödése előtt akár 373 környékére. A nemzetközi hangulat továbbra is támogató a magyar deviza szempontjából, hiszen a dollár az utóbbi időszak gyengülése után még mindig 1,07 körül jár az euróval szemben, az amerikai tízéves hozam pedig már 4,5 százalékig korrigált vissza. A forint szempontjából meghatározó lehet a holnap reggel megjelenő októberi inflációs adat. Az elemzők szerint egyelőre maradt 10 százalék felett az áremelkedés üteme, de egy kellemes meglepetéssel akár már most meglehet az egyszámjegyű infláció. Az a forint szempontjából nem biztos, hogy pozitív lenne, hiszen akár gyorsabb jegybanki kamatcsökkentést vetíthetne előre. A dollárral szemben most 353,8 körül járunk, míg az angol font 434,6 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty tegnap délután felülteljesítő volt miután meglepetésre nem csökkentette tovább a kamatot a jegybank. Ma reggel a zloty és a cseh korona is stagnálással indít az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,3 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel egyelőre stagnál.

Az euró-dollár árfolyam 1,07 körül ingadozik, ez megegyezik a tegnap esti szinttel. A japán jen és az angol font sem mutat egyelőre nagy kilengést, a jelek szerint kivárnak a devizapiaci befektetők.

Címlapkép forrása: Balazs Mohai/Bloomberg via Getty Images