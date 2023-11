Irányt váltott a forint

A forint hétfő reggel 376,6 körül kezdi a hetet az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett péntek estéhez képest. Az elmúlt egy hónapban már majdnem 3 százalékkal erősödött a magyar deviza, így majdnem négy hónapja nem látott csúcsra száguldott az euróval szemben. Ez részben a kedvező nemzetközi hangulatnak tudható be, de szerepe van benne az uniós forrásokkal kapcsolatban érkező pozitív híreknek is, egyre reálisabbnak tűnik, hogy a kohéziós források egy részének felszabadításáról hamarosan sikerül megegyezni. A fenti tényezők dönthetik el a következő időszak irányát is, ha tényleg lesz megállapodás Brüsszellel, az még hozhat egy lökést a forint számára, illetve lényeges lesz a dollár árfolyama és az amerikai hozamok alakulása, ezek ugyanis a kockázatvállalási hajlandóságon keresztül érdemben befolyásolják a forint kilátásait is. A dollárral szemben most 352,2 körül járunk, míg az angol font 431 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty egyelőre stagnálással kezdi a hetet az euróval szemben, míg a cseh korona 0,2 százalékos gyengülést mutat. A feltörekvő piacon a török líra 0,15 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel egyelőre minimális elmozdulást mutat.

A dollár megint a gyengülés felé hajlik, ez is segít a forintnak, az euró-dollár jegyzés ismét 1,07 közelében van ma reggel. A japán jen szintén minimálisan gyengült az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,1 százalékos erősödéssel indítja a hetet.

