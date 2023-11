Pesszimista jóslat érkezett: átmeneti fellélegzés után csak idő kérdése az újra 400 feletti euróárfolyam

Hosszabb távon folytatódhat a forint alulteljesítése a kelet-közép-európai régióban, de 2024 első felében kitarthat a jelenlegi mérsékelt erősödés – olvasható a Commerzbank friss elemzésében. A pénzintézet szakemberei szerint jövő év végére 410-ig gyengülhet a magyar deviza, majd a negatív trend 2025-ben is folytatódhat.

Folytatódhat a forint alulteljesítése a régiós versenytársakhoz képest, miközben rövidtávon mérsékelt erősödést láthatunk 2024 első felében, amikor az infláció érezhetően csökken – olvasható a Commerzbank friss elemzésében. Középtávon a bank szakemberei szerint kockázatos, hogy a magyar maginfláció a régiós országok szintje felett marad, miközben az euró ismét gyengülésnek indulhat a dollárral szemben, ami szintén kedvezőtlen lenne a magyar deviza szempontjából.

A Commerzbank elemzése az elmúlt három év trendjét vizsgálja, ebben az időszakban a forint Kelet-Közép-Európában a legnagyobb gyengülést mutatta. A magyar deviza nagyjából 5 százalékot veszített az euróval szemben, miközben a lengyel zloty 3,2 százalékkal erősödött, a cseh korona pedig 7,6 százalékkal értékelődött fel.

A bank elemzői szerint ennek a hosszútávú tendenciának három fő oka volt:

Az euró gyengülése a dollárral szemben. A lengyel zloty ereje. A befektetők kétségei a magyar monetáris politikával kapcsolatban, mely csak akkor volt aktív, amikor a forint nyomás alá került.

Az első tényező kapcsán már többször írtunk arról, hogy a forint úgynevezett magas bétájú deviza, vagyis amikor az euró gyengül a dollárral szemben, akkor a magyar fizetőeszköz még az euróval szemben is gyengül. Ez a leginkább a forintra jellemző a régióban. Most ugyan a gyenge dollárról szólnak a hírek, de 2021 elején 1,22 közelében járt az euró-dollár árfolyam, vagyis a hosszútávú trend még mindig a dollár erősödése.

A lengyel zloty mozgása azért kulcsfontosságú a forint szempontjából, mert a magyar deviza gyakran technikai ellentéteként viselkedik. Több okból a piaci szereplők sokkal hitelesebbnek érezték a lengyel monetáris politikát az infláció megugrása idején 2021-től, ez pedig a zloty felülteljesítését és a forint alulteljesítését okozta. Az elmúlt hónapokban ez a negatív korreláció a zloty és a forint között megint megmutatkozott, amikor a lengyel jegybank a választások előtt meglepetésre 75 bázisponttal csökkentette a kamatot, ami miatt az ország devizája erősen leértékelődött, ez pedig párhuzamosan az elmúlt évek legjobb relatív teljesítményét hozta a forint szempontjából. Aztán a választások után a zloty hamar magára talált, amivel párhuzamosan a forint erősödése is kifulladni látszik.

A magyar monetáris politikával kapcsolatban már a koronavírus-világjárvány előtt voltak kétségei a befektetőknek, az MNB ugyanis sokáig ultra laza monetáris politikát tartott fenn úgy, hogy csak kevéssé figyelt az inflációs célkövetésre – írja a Commerzbank. Ugyan a magyar jegybank összességében a legnagyobb mértékben emelte a kamatot a régióban, azonban már az infláció tetőzése előtt leállította a szigorítást, ráadásul

a piac úgy értelmezte a tavaly októberi 500 bázispontos emelést, mint kapitulációt a forintra nehezedő piaci nyomás alatt, nem pedig önkéntes lépést.

Az is erősíti a magyar monetáris politikával kapcsolatos kétségeket, hogy az MNB azonnal agresszív kamatcsökkentésbe kezdett amikor úgy gondolta, hogy az infláció elérte a csúcsot. Ezzel összehasonlítva a cseh jegybank például a mai napig óvatosan alakítja politikáját. A magyar irányadó kamat még mindig a legmagasabb a régióban, aminek köszönhetően a reálkamat pozitív lett. Éppen ezért a következő negyedévekben még lehet tér akár a forint további erősödésére, különösen akkor, ha megint kétségek merülnek fel a lengyel monetáris politika kapcsán.

Ez azonban a bank elemzői szerint nem lesz tartós. Szerintük továbbra is kockázatot jelent a magyar gazdaság szempontjából az uniós források sorsa, mellyel kapcsolatban ugyan születhetnek részmegállapodások, kaphatunk valamekkora összeget, de még mindig nem tisztázott teljesen a vita. Emellett 2024 második felében félő, hogy a magasan ragadó magyar maginfláció megint nyomást helyez a reálkamatra, ez is a forint ellen szólhat, ahogy a várható ismételt dollárerősödés is.

Mindezeket figyelembe véve a Commerzbank szerint jövő márciusban 375 körül lehet az euró-forint árfolyam, majd onnan az év végére már 410-ig gyengülhet a forint. Ez pedig folytatódhat 2025-ben is, amikor

egészen 425-ig szaladhat el az euró jegyzése.

Címlapkép forrása: Getty Images