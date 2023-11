Szerdára elfogyott a forint ereje

Szerda reggel 377,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A forint kedden a nap első felében még 380 körül oldalazott, majd délután találta meg az irányt az erősödés felé, így tudott megint eltávolodni a lélektanilag fontos szinttől. Ebben pedig a nemzetközi hangulat és az uniós források sorsával kapcsolatos pozitív hírek is segítettek, a következő időszakban továbbra is erre a két tényezőre kell elsősorban figyelni. Ma elsősorban az előzetes német inflációs adat lehet izgalmas délután, míg Amerikában felülvizsgált GDP-statisztika érkezik. A dollárral szemben most 343,6 körül járunk, míg az angol font 436,35 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty szintén minimális gyengüléssel, míg a cseh korona egyelőre stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdult egyelőre a dollár ellenében.

Az euró-dollár jegyzés továbbra is az 1,10-es lélektani határon táncol, átmenetileg felette is járt már, most épp a kedd estivel megegyező szinten kicsivel alatta áll. Ezzel az elmúlt egy hónapban nagyjából 4 százalékkal gyengült az amerikai deviza a Fed kamatemelésének leállításával kapcsolatos spekulációk hatására. A japán jen ma reggel 0,2 százalékkal erősödött, míg az angol font egyelőre stagnál a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Getty Images