Ütik a dollárt a Fed-döntésre, ugrik a forint az EU-pénzes jó hírre

Szerda reggel a forint 382 körül járt az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap is a nap első felében próbált erősödni a forint, mivel sokan már keddre várták a kedvező híreket az uniós forrásokról. Végül várhatóan ma szavazzák meg a 10 milliárd eurónyi összeg felszabadítását, így most ismét az erősödés felé hajlik a magyar deviza. Ma este tartja idei utolsó kamatdöntő ülését a Fed Nyíltpiaci Bizottsága, mely szintén meghatározhatja a hangulatot a forint számára is. A hét második felében még az EKB kamatdöntése tartogathat izgalmakat, illetve a brüsszeli EU-csúcsról érkező hírek lehetnek lényegesek. A dollárral szemben most 354,1 körül járunk, míg az angol font 443,75 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult egyelőre reggel az euróval szemben. A feltörekvő piacon pedig közben a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,4 százalékos leértékelődéssel kezdi a napot a dollárral szemben.

Az amerikai deviza egyelőre a Fed már említett esti döntését várja, minimális elmozdulásban van tegnap estéhez képest. Az euró-dollár jegyzés 1,0785 körül jár, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél. Közben a japán jen 0,2 százalékos gyengülésben van, az angol font pedig 0,4 százalékot veszített.

