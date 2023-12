Kitart a forint ereje vagy 2024-ben újra jön a 400 feletti euró?

A 2023-as év nagy része a forint erősödéséről szólt, hiszen csak tavasszal, az amerikai bankcsődök idején érintette meg a 400-as szintet az euró jegyzése. Kérdés, merre mehet innen a magyar deviza jövőre, az elemzők inkább a mérsékelt gyengülésre fogadnának, de így sem biztos, hogy látunk majd négyessel kezdődő euróárfolyamot.

A stabilitás volt az igazi érték 2023-ban

Érezhető erősödéssel zárhatja a forint a 2023-as évet az euróval szemben, az ünnepek előttig kicsit több mint 4 százalékkal értékelődött fel az év eleje óta a magyar deviza. Ezzel a régióban átlagosnak mondható a magyar fizetőeszköz teljesítménye, hiszen miközben a lengyel zloty 7,5 százalékkal erősödött, a cseh korona 1,5 százalékos gyengülést mutatott.

Év közben sokszor foglalkoztunk abban, milyen tényezők mozgatták a forint árfolyamát:

A tavaly ősszel extrém magasra, 18 százalékra emelt irányadó kamat egészen májusig folyamatosan segített, de még az év végén is lényegesen magasabb a magyar kamatszint, mint a régiós országokban.

A magyar gazdaság fundamentumai közül a legnagyobb mértékben a külső finanszírozási képesség javult idén, hiszen a folyó fizetési mérleg egyenlege idén akár enyhe többletet is mutathat, amivel teljes egészében ledolgozhatja a 2022-es több mint 8 százalékos deficitet. Márpedig a devizapiac szempontjából éppen a finanszírozási képesség az egyik kiemelten figyelt mutató.

A nemzetközi hangulat is az év nagy részében támogatta a forintot, hiszen a 2023-as év a dollár gyengüléséről szólt, az amerikai deviza mintegy 2,7 százalékkal értékelődött le az euróval szemben. Ez pedig hagyományosan jó hír a kockázatosabbnak ítélt feltörekvő piaci eszközök, így például a forint szempontjából.

Jövőre megint jöhet a 400 feletti euróárfolyam?

Persze a 2023-as év teljesítményénél talán fontosabb kérdés, mire lehet számítani jövőre a forinttól, ezért a Portfolio szokás szerint megkérdezte az elemzőket, mire számítanak 2024-ben a devizapiacon.

Alapvetően egy kezelhető mederben gyengülő árfolyampályára számítunk – emelte ki Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint továbbra is a nemzetközi események lehetnek a meghatározók, elsősorban az EKB és a Fed kamatvágásainak megindítása. Rövidebb távon a profitrealizálások is mozgathatják a kurzust, a feltörekvő piaci alapok előző két éve nem volt éppen sikeres, feltehetően szeretnének hozamokat mutatni az ügyfeleknek most, hogy erre lehetőségük van – tette hozzá a szakember.

Az állam külső finanszírozási szükséglete a COVID előtti évekhez képest 2024-ben is magas maradhat, az MNB és a pénzügyi rendszer rövid külső adóssága 5 milliárd euróval magasabb mint 2021 végén, ami szintén a gyengülés irányába hat – válaszolta Becsey Zsolt. Szerinte középtávon már korrigálnia kellene a forint reál értelemben vett felülértékeltségének is, miközben a magyar infláció továbbra is jóval magasabb maradhat, mint az eurozónáé, ami ugyancsak a forint leértékelődésének irányába hat.nVannak azonban olyan tényezők is, amelyek támogatják a forintot, itt első sorban a beáramló FDI és az EU-s források jelentenek támaszt. A folyó fizetési mérleg is pozitív tartományban alakulhat – emelete ki az elemző.

Becsey Zsolt szerint van egy nehezen megbecsülhető és inkább csak lassan ható tényező, ez pedig a forintba vetett általános bizalom kérdése. Látható volt 2022 végén, hogy amikor gyorsan veszített a forint az erejéből, a cégek és háztartások forint iránti bizalma gyorsan megcsappant és elkezdtek devizában megtakarítani.

A rendkívüli MNB kamatemelés, valamint az inflációval átárazódó lakossági állampapírok segítettek ugyan a forinton, de ez a védelem nagyon költséges. A tartós megoldást az jelenthetné, ha csökkene a gazdaság sérülékenysége, hogy amikor baj van kevésbé kelljen drága védelmi rendszereket aktiválni a forint érdekében.

Alapvetően az idei évre jellemző sávban mozoghat jövőre is az árfolyam, éves átlagban 380 körüli árfolyammal kalkulálunk – emelte ki kérdésünkre Trippon Mariann. A CIB Bank szakembere szerint a kamatkülönbözet bár csökkenő mértékben, de még mindig támogathatja a forintot, csakúgy, mint az erős külső pozíció. A külső hangulat ingadozásaira azonban érzékenyen reagálhat a forintárfolyam,

tartósan nagymértékben romló hangulat esetén indulhat újra a 400-as szint irányába – véli Trippon.

A 2023. év végén megszületett EU-s részmegállapodás egyértelműen segíti a jövő év árfolyammal kapcsolatos folyamatait – vélekedik Virovácz Péter. Ráadásul az ING Bank elemzője azzal számol, hogy a szupermérföldkövek esetében még jelenleg fennmaradó, nem kezelt kérdéseket a jövő év első felében sikerül lezárni.

Ennek hatására pedig még tovább csökkenhet az országkockázati felár és egyértelműen pozitív a jövőképünk a forint kapcsán

- hangsúlyozta. Ez egyben azt is jelentheti, hogy Virovácz szerint a bizonytalanság miatt az év elején láthatjuk a leggyengébb forintárfolyamot 2024-ben.

Szerintünk trend nélküli kereskedés lesz a kurzusban, tehát nem várunk határozott erősödő vagy gyengülő pályát – teszi hozzá a forint kilátásaival kapcsolatban Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint az év döntő részében 370-390 között mozog majd az euró-forint árfolyam, az év végén pedig 385 körül lehet. Szerinte a kockázatérzékelés változásaira azonban továbbra is érzékeny marad a hazai deviza, s bármilyen külső és belső hírre, illetve a politikai zajokra továbbra is nagy kilengésekkel reagálhat az árfolyam.

