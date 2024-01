Elpengősítik a válságország valutáját

Argentína nagyobb címletű peso bankjegyek bevezetését tervezi: a központi bank jóváhagyta a 10 000 és 20 000 pesós címletek gyártását, hogy egyszerűsítse a napi tranzakciókat és kezelje a növekvő infláció okozta kihívásokat.

A júniusra tervezett lépésre azért kerül sor, mert

az éves inflációs ráta decemberben elérte az elképesztő 211,4%-ot, és ezzel megelőzte Venezuelát a legmagasabb fogyasztói árnövekedéssel Latin-Amerikában.

A jelenleg forgalomban lévő legnagyobb címlet a ritka 2000 pesós bankjegy, és a nagyobb címletek bevezetése várhatóan növeli a pénzügyi rendszer hatékonyságát, csökkentve a kisebb címletű készpénz-állományt – írja a Bloomberg.

Javier Milei elnök decemberi 54%-os leértékelése fokozta a pesóra nehezedő nyomást, ami arra késztette a központi bankot, hogy engedélyezze a hivatalos árfolyam havi 2%-os leértékelését, amely csütörtökön 815 peso/dollár körül volt.

A peso a fekete piacokon is gyengült, nevezetesen a „dollárkék” néven ismert utcai árfolyam, amely az év elején már 1 150 peso/dollár szintig is zuhant. Bár az amerikai dollár nem hivatalos használata a mindennapi tranzakciók során elterjedt, a dollár beszerzése továbbra is drága az argentinok számára, és a helyi valuta továbbra is elengedhetetlen az olyan rutintevékenységekhez, mint az élelmiszervásárlás, a közlekedés és az éttermezés.

Címlapkép forrása: Getty Images