Új idei mélypontján van a forint

Hétfő reggel 381,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A múlt hét végén az árfolyam a kitöréssel próbálkozott, 383 felett is járt a jegyzés, amivel további forintgyengülés előtt nyílhatott volna meg a tér. Most azonban már kijelenthető, hogy az első kitörési kísérlet fals volt, vagyis az árfolyam visszatesztelte a szűkülő háromszög tetejét, egyelőre nem jelenthető ki, hogy kitört onnan. Ez persze nem zárja ki, hogy újabb próbálkozás induljon a következő napokban. A forintot továbbra is elsősorban a fokozódó kamatcsökkentési várakozások tartják nyomás alatt, egyre biztosabb, hogy jövő kedden a Monetáris Tanács legalább 100 bázispontra gyorsítja a lazítást az eddigi havi 75 bázispont után. Ez pedig továbbra sem fest jó képet a forint várható kilátásairól, a nagy kérdés az lehet, sikerül-e a kitörés. A héten az EKB kamatdöntő ülése és az amerikai GDP-adat határozhatja meg a nemzetközi hangulatot, ez pedig az euró-dollár árfolyamon keresztül a forintot is érintheti. A dollárral szemben most 350,3 körül járunk, míg az angol font 445 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty egyelőre stagnál az euróval szemben, míg a cseh korona a forinthoz hasonló, 0,1 százalékos erősödést mutat. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengülést, az orosz rubel pedig kismértékű erősödést mutat a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban nem látunk nagy elmozdulást, péntek estéhez hasonlóan 1,09 körül jár a jegyzés. A japán jen 0,1 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben a hajnali kamatdöntés után, míg az angol font stagnálással kezdi a napot.

