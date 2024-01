Meglódult a dollár Jerome Powell szavaira

A várt alatti német inflációs adat, illetve a vártnál gyengébb amerikai ADP foglalkoztatottsági adat együtt euróerősödést, illetve dollárgyengülést váltott ki (az EURUSD 1,0870-ig emelkedett), és ez is jól jön most a forintnak amellett, hogy Brüsszelből első ránézésre kedvezőnek tűnő hírek (új kompromisszumos ajánlatot adtak a magyar kormánynak, de valójában ez is patthelyzetet jelent, és elindult a "szőnyegbombázás" füstgránátokkal) érkeztek. A forint erősödését táplálhatja az is, hogy tegnap az MNB az óvatosság jegyében csak 75 bázisponttal vágta a kamatot, illetve hétfőn a nemzetgazdasági tárca bejelentette, hogy elállt a hitelkamatok esetén a referenciakamat lecserélésének tervétől (amelyre múlt héten érdemben gyengült a forint). Mindezek mellett a rövid távú emelkedő trendvonal is letört az EURHUF-ban, ez is segíti most a forint erőösdését, így a tegnap reggel mág 390,5 körüli euróárfolyam motanra 384 alá bukott.