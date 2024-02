Új mélypontra ütötték a forintot a brüsszeli bejelentésre

Szerda reggel 386,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett tegnaphoz képest. Az elmúlt egy hónapban 2,2 százalékkal gyengült a magyar deviza, ezzel alulteljesítő a régióban, hiszen a lengyel zloty alig mozdult ugyanebben az időszakban, míg a cseh korona nagyjából 1,3 százalékkal értékelődött le. Átmenetileg fordulatot hozott a múlt héten az MNB vártnál kisebb kamatcsökkentése, majd az utóbbi napokban megint lejtőre került a forint. A következő napok izgalmasak lehetnek a magyar deviza szempontjából, hiszen csütörtökön a januári előzetes államháztartási beszámoló, péntek reggel pedig a friss inflációs adat érkezik. Mindkét adat hatással lehet a magyar deviza árfolyamára is. A dollárral szemben most 358,7 körül járunk, míg az angol font 452,75 forintba kerül a bankközi devizapiacon.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot reggel. A feltörekvő piacon pedig a török líra 0,15 százalékkal gyengült, az orosz rubel pedig 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

A dollár árfolyama is lényeges hatással lehet a forintra is, ma reggel megint gyengüléssel kezd az amerikai deviza az euróval szemben, ami elvileg támogatná az elmúlt napok gyengélkedése után a korrekciót. Most 1,077 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékkal magasabb a kedd estinél. Közben a japán jen egyelőre stagnál, az angol font pedig 0,2 százalékkal erősödik az amerikai devizával szemben.

