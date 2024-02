Közel három egységet erősödött ma a forint

Péntek reggel 389 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A gyengülés oka elsősorban az, hogy a KSH beszámolója szerint 3,8 százalékra csökkent a magyar infláció, ami alacsonyabb a vártnál. Ezzel ismét fokozódhatnak a kamatcsökkentési várakozások, egyre nagyobb az esély arra, hogy február végén gyorsít az eddigi havi 75 bázispontos tempón az MNB Monetáris Tanácsa. Ez pedig negatívan érintheti a forintot, ahogy azt már januárban is megtapasztalhattuk. A friss inflációs adat mellett elsősorban a nemzetközi hangulat lehet ma hatással a devizapiacra, a befektetők továbbra is árgus szemmel nézik, tud-e tovább erősödni a dollár. Az amerikai devizával szemben most 361 körül járunk, míg az angol font 455,9 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű erősödéssel nyitotta a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon pedig a török líra 0,3 százalékkal gyengült a dollár ellenében, az orosz rubel viszont hasonló mértékű erősödést mutat.

Az euró-dollár árfolyam most 1,078 körül jár, ami minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest, ahogy említettük, a következő napok kulcskérdése az lehet, hogy tud-e még tovább erősödni a dollár. Amennyiben átlendülne ezen a szinten az amerikai deviza, az negatív lenne a kockázatos feltörekvő piaci eszközök, így a forint szempontjából is. A japán jen stagnálással, az angol font pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdi a hét utolsó munkanapját.

