Fordulatos napja van a forintnak: most épp erősödik

Portfolio 2024. február 12. 15:00

A forint a múlt héten a 386 és 388 közti teret járta be az euróval szemben, hétfő is ebben a sávban mozog, volt egy kis kilengés a jegyzésben. A héten érkező amerikai inflációs adat az egész világpiacot megrázhatja, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.