Meddig tarthat a forint erősödése?

Portfolio 2024. február 21. 08:14

Kedd után szerdán is folytatódik a forint erősödése. Ennek köszönhetően pedig az euróval szemben egy, a dollárral szemben pedig két hetes csúcsra erősödött a magyar fizetőeszköz. A forintot segíti a dollár gyengülése is: a zöldhasú február eleje óta nem látott szintre gyengült az euróval szemben. Ami a piacmozgató eseményeket illeti, ma napközben sem itthonról, sem pedig külföldről nem várható fontosabb közlés, este azonban érkezik a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve, ami okozhat kilengések a devizapiacon is.