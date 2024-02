Öthavi mélypontra esett a forint

Az euróval szemben kedd reggel a 389,4, a dollárral szemben pedig a 358,8-as szint közelében mozog ma reggel a jegyzés.

Az árfolyamot ma elsősorban az MNB kamatdöntése fogja meghatározni, mellyel kapcsolatban meglehetősen nagy a bizonytalanság. Az általunk megkérdezett elemzők közül 5-en 75 bázispontos, 4-en pedig 100 bázispontos kamatvágást várnak ma délután.

Szintén egy fontos tényező a dollár gyengülése is, ami feltörekvő piaci deviza révén általában a forintnak is kedvezi szokott, egyelőre azonban továbbra is nyomás alatt van a magyar deviza az euróval és a dollárral szemben is.

