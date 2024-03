Közel egyéves mélyponton a forint

Az euróval szemben a 393,91-es szinten, a dollárral szemben pedig a 363-as szinten billeg a jegyzés hétfő reggel.

Jó hír lehet a forintnak, hogy tovább folytatódik a dollár gyengülése: az EUR/USD esetében pedig már az 1,09-es szintet is átlépte a kurzus. A zöldhasú még az előző hét vége felé kezdett gyengülésbe, miután a vártnak megfelelő, 2,4 százalékos pénzromlást mutatott a Fed által leginkább követett PCE inflációs mutató. A nagyobb elmozdulás abból adódik, hogy a publikálást megelőzően a piaci szereplők attól tartottak, hogy a vártnál magasabb fogyasztói- valamint termelői árindex adatokat látva ismét megugorhat az infláció, az alacsonyabb számok azonban erősítik a kamatvágással kapcsolatos optimizmust.

Gazdasági események szempontjából ugyan csendesen indul a hét, de kedden már érkezik a magyar negyedik negyedéves GDP második becslése. Szerdán pedig a januári ipari, külkereskedelmi és kiskereskedelmi adatokat is megismerhetjük. Emellett szintén ezen a napon kezdődik Jerome Powell Fed-elnök kétnapos kongresszusi meghallgatása is. Csütörtökön ráadásul kamatdöntő ülést is tart az Európai Központ Bank, ahol elsősorban az üzenetre, és nem magára a döntésre lesz érdemes figyelnünk, ugyanis a várakozások szerint az EKB nem változtat majd a kamatokon. Pénteken fontos magyar adatokkal indul majd a nap: a februári infláció és az államháztartás alakulását is megismerhetjük, emellett pedig jön a hét egyik legjobban várt adata, a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszámának változása az USA-ból, ennek komoly piacmozgató hatása lehet.

