Fordulat a forintnál, sorra jönnek a próbatételek

A forint a közelmúltbeli kamatcsökkentés, valamint a kormány és a jegybank közötti politikai vita eszkalálódása miatt egyéves mélyponthoz közelített a héten, de pénteken kissé erősödött, viszont így is csak a Magyar Nemzeti Bank múlt heti, 100 bázispontos, 9%-os kamatvágást követő szint közelében mozog – írja a Reuters helyzetértékelésében, kiemelve, hogy a 3,7 százalékos februári inflációs további kamatvágások előtt nyitja meg az utat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a piacokon jó a hangulat, az euró is erősödik a dollárhoz képest, ami most a magyar devizának is lendületet ad. Azonban ez nem feltétlen tartós állapot: az elmúlt hónapokban hasonló képet láttunk az amerikai munkaerőpiaci adatok közlése előtti órákban. Ha egy váratlanul feszes foglalkoztatási helyzetkép jön a tengerentúlról, a dollár ismét momentumot találhat. Most még a forint február 27. óta nem látott szinten, 360,75 körül jár a zöldhasúhoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a lengyel zloty gyengült az euróval szemben, visszalépve a 4,30-as lélektani szintről. Adam Glapinski lengyel jegybankelnök a költségvetési politikai bizonytalanság közepette fenntartotta a stabil kamatlábbakkal kapcsolatos hozzáállását, vagyis lényegében arra utalt, hogy 5,75 százalékos szint még hónapokig maradhat. A zloty mozgását is az amerikai munkaerőpiaci adatok rángathatják meg.