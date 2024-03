Megütötték a forintot az amerikai adatok után

Az elmúlt percekben jelentős forinterősödés bontakozott ki, aminek egyelőre nem tudjuk az okát, mindenesetre az euró jegyzései fél 11-től meredek süllyedésbe kezdtek 396,5 körülről és most már 394,3 körül jár az árfolyam. Közben letört a berajzolt emelkedő trendvonal is, ami az utóbbi napokban alakult ki, és a 395 körüli erős támasz is letört, ami további forintvételeket indíthatott be, és ezek együtt okozhatták a forint gyors erősödését.