Esés után megnyugodott estére a forint

Délelőtt csak tesztelte, de kora délutánra már át is vitte a forint a 395-ös szintet az euróval szemben. Ez azért is érdekes, mert a Fibonnacci-szintek közül 394,5-nél látszik az első ellenállás, tehát e fölé gyengülve a következő fontos szint a 399-nél húzódó trendvonal. Egyébként most már a múlt heti nyitószint közelében van a forint.

