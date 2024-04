Kéthetes csúcsra ugrott a forint - Letörte a fontos szintet

A hétfői magyar munkaszüneti nap mellett a délutáni amerikai makroadat okozott hirtelen dollárerősödést és forintesést, és emiatt nem törte le egyelőre az EURHUF az alábbi grafikonon berajzolt emelkedő trendvonalat, inkább csak napon belül megsértette. A vonal most 394,7 körül húzódik, és éppen itt billeg az árfolyam. A 11-kor megjelenő eurózóna inflációs adat, majd a negyed 3-as ADP foglalkoztatottsági adat, aztán a 4-kor érkező ISM szolgáltató szektori akvititási adat mind hozhat akár komolyabb kilengéseket is az euró/dollárban és azon keresztül a forint árfolyamában is.