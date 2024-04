Egyre nagyobb bajban a forint - Mi történik?

Pénteken a negatív nemzetközi hangulat következtében a dollárral szemben féléves mélypontra zuhant a forint, ezt követően pedig hétfőn már a zöldhasú mellett az euróval szemben is erősen gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz annak ellenére, hogy kezdenek megnyugodni a piaci szereplők az elmúlt napok eseményeit követően. A mostani gyengülés során ráadásul már fontos szinteket is áttört az euró a forinttal szemben, éppen ezért megnéztük, hogy milyenek a hazai fizetőeszköz kilátásai a jelenlegi helyzetben. Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt.