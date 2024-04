Horgonyoztatják a forintot

A dollár gyengülésének következtében kedden érdemben erősödni tudott a forint a vezető devizákkal szemben, ezt követően szerda reggel az euróval és a dollárral szemben sem láthatunk nagyobb mozgásokat, délelőtt is enyhe gyengülés látszott csak az árfolyamokban, ami délután is megmaradt. Nagyon szűk sávban oldalazik a magyar deviza.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt