Érdekesen erős volt az esti órákban a forint

Kamatdöntő ülést tartott magyar idő szerint ma hajnalban a japán jegybank, amelyen a várakozásoknak megfelelően nem emelt a kamaton. A jenen továbbra is nagy a nyomás: a várakozások szerint a Fed és a BoJ közti kamatkülönbözet sokáig fennállhat, mivel az amerikai infláció a várakozásoktól eltérően nem akar mérséklődni, ez pedig jelentős nyomást helyez a jenre. A fontos teccnikai szint 160-nál van a dollárral szemben, ami felé araszolgat is a jen, napról-napra megdönti a 30 éves mélypontot a dollárral szemben. Most épp 156 környékén jár a jegyzés.

