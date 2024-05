Mégis mitől lett ilyen erős a forint néhány nap alatt?

Nagyot fordult a világ néhány nap alatt a forinttal: amíg nemrég úgy tűnt, hogy akár ismét a 400-as szint közelébe gyengülhet a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, addig az elmúlt napokban látott erősödés után már egy kritikus szinten billeg a jegyzés, amit ha sikerül letörnie a forintnak, akkor több havi csúcsára is erősödhet. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutat jelenleg a technikai kép az EUR/HUF esetében, valamint azt is, hogy milyen tényezők állnak a mostani forinterősödés hátterében. Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt.