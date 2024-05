Háromhavi csúcsra ugrott a forint, kritikus szintnél az árfolyam

A vártnál sokkal nagyobb cseh inflációemelkedés háromhavi csúcsra húzta hétfőn a koronát az euróval szemben, és ez a többi régiós devizánál is mérsékelt erősödést váltott ki, ami a forint esetén elég volt ahhoz, hogy szintén új háromhavi csúcsra érjen a közös európai fizetőeszközzel szemben. Ezzel egyúttal egy kritikusan fontos technikai szintet is megközelített az árfolyam, így érdemes lesz nézni, hogy a szerdai amerikai inflációs adat előtt ezt sikerül-e letörnie, vagy megáll a menetelés a forintnál.

A piaci konszenzus alapján várt 2,4% helyett 2,9%-ra ugrott áprilisban a cseh éves infláció, a havi drágulás üteme is 0,7% lett a várt 0,3% helyett, így a korona a vártnál kisebb további jegybanki kamatvágásokra számító hangulatban 0,6%-kal több, mint háromhavi csúcsra ért az euróval szemben 24,75 körül.

Ez a többi régiós devizát is húzni kezdte, így a lengyel zloty 0,4%-kal, a forint 0,3%-kal erősödött péntek estéhez képest hétfő estére. Utóbbi esetén ez 386,5 körüli szintet jelent az euróval szemben, azaz új háromhavi csúcsra araszolt a forint.

Amint az alábbi ábrán berajzoltuk: a 386,5-ös zóna nagyon fontos technikai elemzési szempontból, mert 386,2-nél húzódik a 200 napos mozgóátlag, illetve a 386-386,5-ös zóna támasz zónának is számít. Emellett amint alul bekarikáztuk: a napos RSI 32-es értéke a relatív túladottságot jelző 30-as szint közelébe ért. Ezek afelé mutatnak rövid távon, hogy megállhat a forint két hete tartó lassú felértékelődése, illetve korrekció is jöhet. A szerda délutáni amerikai inflációs adatok előtt világszerte jellemzően kiváró hangulat várható a befektetőktől, korlátozott mozgásokkal, ez is afelé mutat, hogy a forint menetelése megállhat.

A forint a dollárral szemben az elmúlt napokban az erősödés irányába ki tudott lépni a berajzolt emelkedő trendcsatornából, és ma már el is érte a 200 napos mozgóátlagot a dollárral szemben 358 közelében, amelyről elsőre vissza is kezdett pattanni. A 37-es napos RSI itt is azt jelzi, hogy kezd relatív túladottá válni a devizapár, azaz túlvetté válni a forint. A 200 napos mozgóátlag, illetve az amerikai inflációs adatra várakozás itt is hozhat megálljt a forint menetelésében.

